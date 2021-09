Rossella Corona, mamma di Manuel Bortuzzo: “Il mio sogno? Che torni a camminare”

Rossella Corona, mamma di Manuel Bortuzzo, ha espresso la sua ammirazione verso il figlio che ha deciso di partecipare al GF Vip.

Rossella Corona, mamma di Manuel Bortuzzo, ha espresso il suo orgoglio verso la decisione del figlio di partecipare al Grande Fratello Vip 6 per sensibilizzare i telespettatori sul delicato tema della disabilità.

Rossella Corona: le parole su Manuel Bortuzzo

A due anni dal tragico incidente che gli ha cambiato per sempre la vita, Manuel Bortuzzo ha deciso di prendere parte al GF Vip 6 per sensibilizzare le persone sul tema della disabilità.

Sua madre Rossella Corona non potrebbe essere più orgogliosa di lui, anche se ha confessato che il suo sogno sarebbe quello un giorno di vederlo camminare di nuovo.

“Sono contenta che voglia usare la sua visibilità per rappresentare una categoria più fragile. Sono fiera che si metta in gioco mostrando la normalità della disabilità”, ha dichiarato la mamma del nuotatore, e ancora: “Il mio sogno? Che torni a camminare”. Anche la vita di Rossella Corona è tragicamente cambiata il 3 febbraio 2019, quando Bortuzzo è rimasto vittima di una sparatoria a causa di uno scambio di persona: lei infatti rimasta a vivere Treviso con gli altri tre figli (Kevin, Jennifer e Michelle) mentre suo marito Franco si è traferito a Roma per restare accanto al nuotatore.

Rossella Corona: Lulù e Manuel al GF Vip

A quanto pare la madre di Manuel Bortuzzo non sarebbe del tutto convinta rispetto al feeling sbocciato tra il giovane nuotatore e Lulù Hailé Selassié, e a tal proposito avrebbe detto: “Penso che sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza”.

Rossella Corona: l’opinione del marito

Anche il padre di Manuel Bortuzzo non è stato tenero nei confronti della liasion tra suo figlio e la principessa Hailé Selassié, e sulla questione ha affermato:

“Mio figlio ha sempre avuto molto successo con le ragazze.

Ha sempre avuto fidanzate meravigliose. Se sta provando simpatia per questa ragazza non posso che esserne felice. Anche se, da genitore, non credo molto nelle relazioni che nascono all’interno di questi tipi di programmi. Poi ovviamente mai dire mai, ma ci sono stati in passato casi analoghi che stanno ancora oggi durando. Chi vivrà, vedrà.”

