Rossella Erra legge in diretta tv gli insulti che riceve sul web

Ospite del programma La volta buona, Rossella Erra ha letto in diretta tv gli insulti che riceve quotidianamente sul web. Volto di format come Ballando con le Stelle, Il cantante mascherato e Vieni da me, l’opinionista si è messa a nudo.

Rossella Erra, portavoce della giuria popolare di Ballando con le Stelle, è stata ospite di Caterina Balivo nel programma La volta buona. L’opinionista ne ha approfittato per leggere in diretta gli insulti che riceve quotidianamente sul web.

Gli insulti a Rossella Erra

Al centro dello studio de La volta buona, con il cellulare tra le mani, Rossella Erra ha letto gli insulti che riceve:

“Potresti saltare qualche pasto non ti farà sicuramente male. Ma quanto pesi? Sei un bidone. Sei un’oca. Un’otaria spiaggiata. Una come te ignorante e eccessiva in tutto non è un bell’esempio in televisione. Vergognati e dimagrisci che ti fa bene alla salute. Sei vestita come una palla da discoteca. Sempre tendoni da circo per vestirla. Le tirerei tante pietre quante paillettes ha sulla giacca!”.

Rossella Erra si mette a nudo

La Erra ha proseguito:

“Prima di avere la forza di leggerli in tv ci è voluto tanto. È stato difficile. Mi sento umiliata, non mi sento bene con me stessa e a volte disprezzo il mio corpo. A volte penso abbiano ragione…”.

Anche se la ricoprono quotidianamente di insulti, Rossella ha ammesso che riesce comunque a sorridere perché sente l’affetto del pubblico. L’unica cosa che le dispiace è quando a leggere le offese è la figlia Beatrice che ha 18 anni:

“Mi vergogno quando quelle parole le legge mia figlia. Mi ha detto ‘ti odiano proprio, mamma’”.