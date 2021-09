Rossella Intellicato candidata alle comunali con la Lega: bufera sui social

L'ex volto tv Rossella Intellicato ha annunciato di essersi candidata alle comunali di Torino con la Lega.

Dopo una breve carriera tv (ha preso parte al Grande Fratello e a Uomini e Donne) Rossella Intellicato ha deciso di dedicarsi alla politica e via social ha annunciato di essersi candidata alle comunali di Torino con la Lega di Matteo Salvini.

La questione ha sollevato una bufera contro l’ex volto tv, apertamente criticata da numerosi utenti social.

“Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico”, ha scritto Rossella Intellicato annunciando il suo ingresso in politica.

Rossella Intellicato: la vita privata

Dopo il suo addio al piccolo schermo, Rossella Intellicato si è dedicata all’azienda della sua famiglia e ha trovato l’amore con Giovanni Ferrero, a cui è legata nel 2018.

Nel dicembre 2020 i due hanno avuto il loro primo figlio: il piccolo Francesco Leone Maria. La coppia oggi convive a Torino e sembra essere più felice che mai. Rossella Intellicato aveva annunciato la sua prima gravidanza quando ormai mancava poco tempo alla nascita del suo primo figlio e ha specificato che avrebbe avuto diverse difficoltà prima di riuscire a restare incinta: “Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l’ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi.

Non smettete mai ragazze di lottare per quello che desiderate…. Prima o poi arriva”, aveva scritto.

Rossella Intellicato e Jeremias Rodriguez

In passato Rossella Intellicato è balzata alle cronache per una liaison con Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belen Rodriguez. “In questo momento preferisco non parlare di lui. Quello che posso dire è che, sicuramente, Jeremias è una cosa bella che mi è capitata…”, aveva dichiarato durante il loro flirt, durato meno di un batter di ciglia.

Per quanto riguarda la partecipazione in tv invece Rossella Intellicato sembra aver detto definitivamente addio alle luci dei riflettori. Il suo addio a Uomini e Donne avvenne per le sue numerose liti con l’opinionista Tina Cipollari: “Lei è abituata ad attaccare, non a essere attaccata, questo è il problema…Con me si è trovata a subire degli attacchi perché io non sono una persona che sta zitta o ha timore: il timore ce l’ho solo di Dio, non sicuramente di Tina Cipollari… Quindi io le ho sempre detto la mia e questa cosa la mandava fuori di testa. Impazziva, come si è visto!”.