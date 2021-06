Crossfit e leggings dimagranti: come allenarsi a casa

Il crossfit è un allenamento che si può praticare in casa seguendo i giusti consigli in base alle proprie esigenze e gli obiettivi da raggiungere.

Se il tempo non lo consente e non si ha voglia di uscire, è possibile anche allenarsi a casa praticando il crossfit, una attività completa che rafforza i muscoli e aiuta a stare in forma. Vediamo alcubni consigli su come allenarsi a casa e quali leggings indossare.

Crossfit in casa

Si tratta di un allenamento che richiede moltissimo sforzo e impegno, oltre a un personal trainer che valuti l’esecuzione dei giusti movimenti, ma si può praticare tranquillamente a casa senza problemi e facendo attenzione, onde evitare infortuni o strappi muscolari. Il crossfit è un programma di allenamento che migliora la forza, la resistenza e anche l’agilità.

Il crossfit è una disciplina che consta di alcuni esercizi che è assolutamente possibile fare in casa. Una disciplina che, se praticata con una certa costanza e impegno, permette di ottenere importanti benefici. Se abbinato a una sana alimentazione permette di avere i muscoli forti e sani, oltre ad aumentare il processo metabolico e quindi aiutare a stare in forma.

I benefici si possono riscontrare grazie a un programma di home fitness che è possibile scaricare sul proprio smartphone con le varie applicazioni dedicate oppure tramite dei video su Youtube che spiegano come praticarlo in tutta tranquillità a casa. Gli esercizi che si possono fare in casa aiutano a migliorare la salute del cuore e dei polmoni, oltre a perdere peso.

Il crossfit consta di esercizi che è possibile eseguire in casa, anche senza l’ausilio di attrezzi. Per chi è alle prime armi e si approccia a questa disciplina conviene partire con una serie di esercizi semplici come il sit up, il lunge o il push up che aiutano a rafforzare i muscoli. Gli squat jack, così come i burpees, sono alcuni degli esercizi più completi per allenarsi e praticare questa disciplina.

Crossfit in casa: consigli

Complice la vita frenetica e il lavoro un po’ troppo stressante non sempre si riesce ad andare in palestra, ma per coloro che non vogliono rinunciare alla forma fisica, è possibile allenarsi praticando ed eseguendo gli esercizi di crossfit anche a casa. Inoltre, gli esercizi di questa disciplina che si possono fare a casa sono adatti agli atleti di vari livelli.

Sono attività indicate sia per i principianti, ma anche per gli esperti i quali sanno già come muoversi e cosa fare. Prima di eseguire i vari esercizi, bisogna approcciarsi a una serie di linee guida e consigli in modo da entrare in contatto con questa disciplina. Prima di tutto, è bene scegliere una stanza della propria casa oppure il giardino per potersi allenare in totale tranquillità.

In seguito, bisogna indossare qualcosa di comodo come i leggings dimagranti di Silene Wear e anche una canotta o t-shirt per cominciare ad allenarsi. Bisogna scegliere un percorso di allenamento che sia adatto a ognuno e che abbia delle caratteristiche specifiche. Con il crossfit si possono bruciare diverse calorie, per cui è importante eseguire i vari esercizi in modo corretto.

Tre volte a settimana sono un numero sufficiente per allenarsi e cominciare a verificare i primi risultati, anche se dipende dal tipo di esercizi e di attività che si vuole praticare, oltre agli obiettivi da raggiungere. L’ideale sarebbe 5 volte a settimana dal momento che è uno sport che richiede molta intensità soprattutto nei movimenti, quindi bisogna impegnarsi e darsi da fare.

Crossfit: i migliori leggings dimagranti

Per praticare una disciplina come il crossift, oltre all’impegno e alla dedizione nei vari esercizi, si consiglia di indossare un abbigliamento che sia comodo in modo da non limitare la libertà dei movimenti. In questo contesto si raccomandano dei leggings snellenti che supportino l’attività fisica. Silene Wear, in questo momento, sono considerati i migliori leggigns snellenti perché aiutano a snellire la silhouette e sono realizzati in tessuto ergonomico che evidenzia le forme. Si possono indossare sia durante l’attività sportiva a casa o in palestra. Sono in tessuto traspirante, quindi adatti da indossare sotto gli abiti per il loro effetto ventilato e proteggono dai raggi ultravioletti. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

I leggings di Silene Wear sono realizzati in un tessuto che agisce sui punti critici, quali l’addome, i fianchi e i glutei modellando la silhouette. Il filato permette di dare comodità e donare benessere, ridurre e combattere gli inestetismi quali la buccia d’arancia. Aumentano l’elasticità riducendo le imperfezioni della pelle. Sono realizzati in un tessuto che incapsula nelle fibre lo spray cosmetico che, sfregando con la pelle, rilascia il principio attivo al corpo.

Molto facili da indossare perché basta distribuire il prodotto nella parte interna dei leggings di Silene Wear con l’apposito spray, per indossarli e cominciare a verificare le prime trasformazioni del corpo. Sono un trattamento cosmetico che, non solo aiuta a dimagrire, ma anche a raddosare e snellire. Sono disponibili fino alla taglia 52-56.

Considerando che i Silene Wear sono un prodotto originale ed esclusivo, non è possibile ordinarli nei negozi fisici o siti di e-commerce. Il consumatore interessato all’acquisto deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo e inviarlo. I leggings sono in offerta al costo di 59€ per un paio anziché 109 e aggiungendo 20€ si ha lo spray rassodante con la spedizione gratuita. Il pagamento avviene tramite carta di credito, Paypal o in consegna al corriere alla consegna del prodotto stesso a casa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.