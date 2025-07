Rosso (FI): ecco la proposta legge unificata su nuova governance Rai

Roma, 30 lug. (askanews) – “Abbiamo presentato la proposta di legge unificata sulla nuova governance della Rai che risponde a quanto ci chiede l’Europa. Cinque anni per il cda, il governo non nomina più i componenti, li nomina il Parlamento, stabilizzazione della risorse, più trasparenza, più indipendenza per la Rai”: lo ha detto il senatore di Forza Italia, Roberto Rosso, a margine della presentazione del testo unificato della riforma Rai.

Il disegno di legge – ha osservato – va verso un allineamento all’European Media Freedom Act. I consiglieri rimarranno sette, di cui uno eletto dai dipendenti, tre dalla Camera e tre dal Senato La durata dell’amministratore delegato passa a tre a cinque anni: amministratore e presidente verranno delegati direttamente dal consiglio, mentre prima spettava al governo.