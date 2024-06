Rosso Italia, eccellenze made in Italy a San Benedetto del Tronto

Roma, 24 giu. (askanews) – Una giornata caratterizzata dai colori “rosso e rosa”. A San Benedetto del Tronto si è celebrata la seconda edizione della manifestazione “ROSSO ITALIA” organizzata da Associazione culturale Apat con la direzione artistica di Claudio Marastoni e Patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto. Un grande evento dominato dal colore “rosso”. Rosso come la passione e l’amore per il nostro Bel Paese.

Un appuntamento nel cuore della cittadina marchigiana trasformata in un grande palco a cielo aperto. Le eccellenze del Made in Italy che fanno del “rosso italiano” un simbolo intramontabile. Dalle rosse più desiderate con una rassegna di auto Ferrari, alle Ducati, con una mostra di modelli fuoriserie usciti dalla fabbrica di Borgo Panigale.

Il palco si è trasformato in un salotto per sottolineare e promuovere il progetto “scarpette rosse” simbolo della lotta contro la violenza sulle Donne e il femminicidio. Tra gli ospiti la nota criminologa Roberta Bruzzone, l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete e Antonella Rizzato, presidente del comitato scientifico dell’Associazione Meraki e A.D. di Grande Impero, la Dott.ssa Nietta Lupi, vice presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche.

In simultanea, a Tortoreto Lido, l’ottava edizione della Notte Rosa dedicata ai bambini di tutte le età. Special guest GIULIA SARA SALEMI.

Tra le tante attività dedicate ai più giovani, la scuola di circo per bambini è un corso in cui giovani in età scolare imparano i rudimenti dell’arte circense, allenando specifiche tecniche di coordinazione e destrezza per eseguire tutti quei numeri che compongono un vero spettacolo da circo