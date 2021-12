Rotondi: c’è spazio per un partito di popolo ispirato a valori Dc

Milano, 2 dic. (askanews) – “La Democrazia Cristiana è stata il primo partito italiano. Io non credo a rifacimenti postumi che puntano a prendere l’1 o il 2 per cento. Credo ci sia invece lo spazio per un grande partito di popolo che arrivi primo alle elezioni. E se sarà ispirato alla mitezza dei valori cristiani quello sarà la nuova DC”. Lo ha detto Gianfranco Rotondi, a margine della presentazione Roma del suo libro, “La variante Dc”.