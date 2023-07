Rottura fra Mbappé e il Psg, il calciatore escluso dalla squadra

Milano, 22 lug. (askanews) – E’ rottura tra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain. Il calciatore francese non è stato convocato per la tournée in Giappone della squadra parigina. Una decisione che sancisce la rottura tra la società e il suo più grande campione.

I rapporti fra la dirigenza del club parigino e il calciatore vice-campione del mondo sono tesi da qualche settimana, dopo la decisione di Mbappé di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Da anni Mbappé è in predicato di diventare un giocatore del Real Madrid, ma il presidente qatariota del Psg, Nasser Al Khelaifi, lo aveva convinto con un contratto faraonico. Ora, a un anno dalla scadenza, viste le intenzioni dell’asso francese di non rinnovare, il club vuole monetizzare la vendita del giocatore più forte del mondo. Il braccio di ferro è appena iniziato.