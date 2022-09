Rousaud, 'Educazione pilastro della prevenzione delle malattie'

Milano, 12 set. (Adnkronos) – "Quando pensiamo alle buone regole d’igiene che ci consentono di prevenire le malattie, dobbiamo guardare a questi tre elementi principali: il primo è rappresentato dall’educazione, il secondo dalle vaccinazioni e il terzo dalla cura della malattia vera e propria".

A dirlo in occasione della presentazione alla stampa del primo prototipo di ‘aula del futuro’, ideata dallo studio Stefano Boeri Interiors e realizzata con la collaborazione di Napisan, nell’ambito del progetto ‘Igiene insieme’, è Ferran Rousaud, General manager di Reckitt Hygiene Italia. Situata al primo piano della scuola primaria Collodi dell’istituto Barozzi Beltrami di Rozzano, in provincia di Milano, l’aula del futuro è dotata di un sistema per il ricircolo e il filtraggio dell’aria e gli alunni che la abiteranno hanno avuto modo di imparare tutte le norme necessarie a mantenere salubre l’ambiente scolastico.

“Vediamo quindi che tutto parte dall’educazione – ha continuato Rousand – lo strumento principe per la prevenzione è l’insegnamento. Se si riesce ad insegnare ai bambini, che di solito sono il principale vettore delle malattie a trasmissione aerea, a lavarsi le mani, a mantenere le distanze, a starnutire nell’incavo del gomito, allora si avrà un impatto enorme nella riduzione della diffusione di queste malattie”.