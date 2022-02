Rovazzi intervista Tom Holland a un pranzo con vista Colosseo

Roma, 11 feb. (askanews) – Fabio Rovazzi e l’attore hollywoodiano Tom Holland si sono incontrati per un pranzo con vista sul Colosseo, in cui i due personaggi confrontano ironicamente le loro vite sotto l’occhio della cam di Fabio in un’intervista informale e spensierata.

“Come hai vissuto la finale degli Europei di calcio?”, gli chiede Rovazzi a un certo punto. “Per noi dell’Inghilterra è stato un giorno molto triste, pensavamo davvero di farcela, la squadra italiana è stata fantastica per tutto il torneo, quindi le mie congratulazioni.

Niente rancori”, gli ha replicato con ironia la star di Spider Man.

L’attore britannico, in visita nel nostro Paese per la promozione di “Uncharted”, ha accettato volentieri la proposta di Fabio di pranzare assieme per una chiacchierata a 360 gradi sulla sua carriera artistica, iniziata come ballerino e fino al successo del personaggio Marvel e il nuovo film – adattamento cinematografico dell’omonima serie di videogiochi – in uscita il 17 febbraio solo al cinema.

(Fonte immagini Youtube)