Rovazzi su Fedez: “Fa fatica a stringere legami, è molto malfidato”

Fabio Rovazzi è di recente tornato a parlare del divorzio professionale da Fedez. Ecco le sue dichiarazioni.

Tra gli artisti più apprezzati e conosciuti del mondo della musica nostrana, Fedez e Fabio Rovazzi sono finiti al centro dell’attenzione, nel maggio del 2018, in seguito alla fine della loro collaborazione artistica. Una separazione che non è passata di certo inosservata, con i due sempre abbastanza restii a parlare della vicenda.

Rovazzi, ospite di Stories

Ospite della nuova puntata di “Stories“, ciclo di interviste ai protagonisti dello spettacolo di Sky TG24 del vicedirettore della testata Omar Schillaci, Rovazzi ha parlato della sua carriera, dei sogni da realizzare e anche del rapporto con Fedez. I due, come giù detto, hanno deciso nel 2018 di porre fine alla loro collaborazione. Una vicenda che ha destato fin da subito particolare interesse, con i due che hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo in merito.

Rovazzi, il rapporto con Fedez

Nel corso dell’intervista rilasciata per Stories, quindi, Rovazzi ha parlato del rapporto con Fedez e del lavoro sconfinato nella vita privata. A tal proposito ha dichiarato: “La situazione che mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericoloso. È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può spiegare.

Soprattutto io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciuto parlare vis a vis con le persone. E così ho fatto poi con lui: dopo tutte le cose che sono successe io penso di averlo visto almeno due volte, parlando di tutto quanto e chiarendo parecchi aspetti di tutta la situazione”.

Per poi aggiungere: “E mi dispiace, sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono, era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera.

Poi da un lato, c’è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che è molto malfidato di default lui. Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente. L’unica cosa che posso dire riguardo a quella situazione è che sono molto dispiaciuto, quello sì, quello sicuramente”.

Rovazzi, la versione del marito di Chiara Ferragni

Lo stesso Fedez, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa nel corso della trasmissione La confessione, aveva dichiarato: “Non so se la separazione sia da imputare al mio carattere impulsivo, devo sbatterti

in faccia quello che penso nella maniera più brutta possibile. Sono partito per quattro, cinque mesi con mia moglie incinta e nel periodo più difficile della mia vita. In quella fase ho scoperto che un nostro collaboratore aveva aperto una società speculare alla nostra. Lui ha cercato di portare via le persone che lavoravano con me, a partire da Fabio“.