Rovereto: Antoniozzi (Fdi), '56 dosi di eroina non sono caramelle'

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – "Spero che i membri del Consiglio superiore della magistratura abbiano letto l'intervista del pm di Rovereto, Viviana Del Tedesco, a La Verità. In questa intervista si legge che 'con 56 dosi di eroina non si va in galera nemmeno ad Amsterdam'. È qualcosa di inaccettabile". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Cinquantasei dosi sono più che sufficienti per un arresto per spaccio e il signor Newuku Chuwka doveva stare in carcere. Ci chiediamo se non sia il caso che la dottoressa Del Tedesco lasci l'indagine sull'omicidio di Rovereto per evitare perizie e scorciatoie per l'assassino e perché le sue parole sulla droga non ci lasciano tranquilli", conclude il deputato.