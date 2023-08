Rovereto: Antoniozzi (Fdi), 'perplessi da parole pm'

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Con tutto il rispetto per il ruolo che ricopre la dottoressa Viviana Del Tedesco, pubblico ministero di Rovereto, le sue parole sull'assassino Chukuwka Newke ci lasciano perplessi". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia a...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – "Con tutto il rispetto per il ruolo che ricopre la dottoressa Viviana Del Tedesco, pubblico ministero di Rovereto, le sue parole sull'assassino Chukuwka Newke ci lasciano perplessi". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "La dottoressa Del Tedesco – aggiunge Antoniozzi – dipinge l'assassino come una sorta di cittadino modello, quasi imputando ciò che ha fatto a una lettura sociologica. Nessuno vuole ovviamente dare colpe alla magistratura per quanto accaduto, né possiamo dire con certezza che l'omicidio si poteva evitare ma francamente dipingere un etilista omicida meglio di uno 'studente modello' è inaccettabile".

"Se la dottoressa Del Tedesco vorrà seguire la strada della infermità mentale inesistente ci schiereremo vicino alla parte civile. Già qualche settimana fa abbiamo dovuto assistere a un magistrato milanese ché ha disposto una perizia psichiatrica per un immigrato per 'trauma da viaggio' e siamo francamente stufi di atteggiamenti che non aiutano a restituire credibilità alla giustizia", conclude il deputato di Fratelli d'Italia.