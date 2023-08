Rovereto: Gasparri, 'sospendere magistrata Del Tedesco se non smentisce inquietanti parole'

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – "La procuratrice della Repubblica di Rovereto, Viviana Del Tedesco, va subito sospesa dalla magistratura e poi radiata. Infatti non vedo smentite alle inquietanti parole che risulta aver rilasciato a un quotidiano. Questo magistrato avrebbe detto cose incredibili sulla vicenda che ha visto protagonista Nweke Chukwuka, il nigeriano che ha ucciso a pugni una signora in un parco della città trentina. Del Tedesco ha usato frasi assurde. Non smentite. ‘Che poi la droga – direbbe infatti nell’intervista la magistrata – quella roba lì, bisogna vedere… è vero, non è vero… arrestato in flagranza con 56 dosi la responsabilità…bisogna vedere…se si va in Olanda non è nemmeno considerato reato (ride, ndr) io non so… dai manager ai bancari, tutti…’. Ho presentato una interrogazione urgente al ministro Nordio perché agisca con urgenza e segnalo il caso ai vertici del Csm, che hanno piena autonomia e devono agire sulla base di eventuali azioni disciplinari del governo. Sempre che queste parole non siano prontamente smentite". Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama.