Un terribile omicidio si è consumato a Rovereto, in Tentino Alto Adige. Un uomo di 48 anni, originario dell’Albania, ha ucciso la vicina di casa a colpi di accetta e poi si è costituito.

Rovereto, litiga con la vicina e la uccide a colpi di accetta

Un operaio di 48 anni, originario dell’Albania, si è costituito nella notte di venerdì 28 luglio. Proprio in questa serata ha ucciso la sua vicina di casa a colpi di accetta. L’uomo e la vittima si erano scontrati in diverse occasioni. Pare ci fossero state già in passato diverse discussioni per questioni condominiali. Il terribile omicidio si è consumato in via Fontani a Noriglio, frazione di Rovereto, in Trentino Alto Adige.

Rovereto, uccide la vicina di casa con l’accetta: chi è la vittima

La vittima di questo terribile omicidio si chiamava Mara Fait ed era un’infermiera caposala dell’ospedale di Rovereto in pensione. La donna è stata assassinata a colpi di accetta alla testa. L’unica testimone di quanto accaduto è la madre della donna, di 80 anni. Dopo aver commesso l’omicidio, l’uomo si è recato presso la locale caserma dei carabinieri per costituirsi e successivamente è stato interrogato. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.