Roversi (TeamSystem): pmi dinamiche, investire per competitività

Milano, 11 mag. (askanews) – “Abbiamo osservato una dinamicità, in questi ultimi anni c’è stata una gran voglia di investire e di tornare competitivi sui propri mercati. Le aziende con cui lavoriamo hanno investito molto in soluzioni e hanno scelto di ottimizzare i propri processi produttivi; hanno investito tanto in strumenti che consentissero di aprirsi a mercati internazionali. E c’è stato un impulso molto forte negli investimenti in soluzioni cloud. Questi sono stati i tre macrotrend che abbiamo visto in questi ultimi anni”. Lo ha sottolineato Stefano Roversi, general manager Bu Enterprise di TeamSystem, a margine della presentazione dell’Rtt Index elaborato da TeamSystem con il Centro studi di Confindustria per monitorare mensilmente lo stato di salute delle imprese italiane.