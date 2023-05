Una freddezza ed una presenza di spirito che hanno fatto la differenza a Rovigo, dove un bimbo salva il nonno dal soffocamento guidando il padre al telefono nella manovra di Heimlich. Lui l’aveva appresa a scuola e le sue indicazioni al genitore hanno strappato il nonno alla morte. I media spiegano che in Veneto è avvenuto un vero “miracolo di efficienza” con il bambino che è riuscito a salvare il nonno colpito da una grave crisi respiratoria per un boccone andato di traverso.

Bimbo salva il nonno dal soffocamento

Il piccolo si era impratichito a scuola con la manovra di Heimlich grazie alle lezioni tenute dai volontari della Croce Rossa Italiana per alunni dagli 8 ai 13 anni. Ed in quel frangente così delicato ha ricordato la spiegazione, ha agito e fatto agire suo padre al telefono. A Castelmassa, in provincia di Rovigo, secondo quanto spiegato da Il Gazzettino, quel nonno è stato, dunque, salvato dal nipote che diceva al padre come comportarsi.

Cinque colpi ed altrettante compressioni

L’anziano è stato salvato con cinque colpi sulla schiena, tra le scapole e, poi, in sequenza, con le canoniche cinque compressioni addominali che venivano ripetute in attesa dell’arrivo dei sanitari del Suem-118 che erano stati allertati. E che hanno preso in carico il nonno fortunato.