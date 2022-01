Roy de Vita contro Pregliasco per i ricoveri negati ai no vax: “Che medico è?”

Il video durissimo del chirurgo del Regina Elena di Roma Roy de Vita contro Fabrizio Pregliasco per i ricoveri negati ai no vax: “Che medico è?”

Il chirurgo Roy de Vita va dritto contro Fabrizio Pregliasco per la delicata vicenda dei ricoveri negati ai no vax e il sunto della sua “filippica social” sta tutto in una frase: “Che medico è?”. Il chirurgo plastico ha infatti postato un video in cui ha attaccato duramente il direttore del Galeazzi di Milano.

Dopo il caso del Galeazzi Roy de Vita sbotta sui social contro Fabrizio Pregliasco

Antefatto: nella sua veste di dirigente dell’istituto ortopedico milanese Pregliasco era finito al centro di una bufera mediatica per un “ordine di servizio” in cui disponeva che i pazienti non dotati di Green Pass non venissero operati o che comunque, ove clinicamente possibile, fossero destinatati di una deroga temporale per valutare.

Dritto contro Pregliasco, Roy de Vita e le “sciocchezze che ha detto dall’inizio della pandemia”

Un servizio di Fuori dal Coro aveva fatto scoppiare la magagna e la Regione Lombardia ha deciso di vederci chiaro con un’ispezione ad hoc. E de Vita non si è risparmiato in merito: “Il dottor Pregliasco con le sciocchezze che ha detto dall’inizio della pandemia ci ha autorizzati ad avere dubbi sulla sua competenza di virologo; su quella di medico li ha fugati tutti“.

“Basta un tampone da chiedere ai pazienti”: Roy de Vita contro Pregliasco

E ancora: “Basta un tampone, è un tampone che va chiesto ai pazienti”. Il Tempo spiega che Roy de Vita è Primario della Divisione di Chirurgia Plastica dell’Istituto dei Tumori di Roma Regina Elena.