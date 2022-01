Royal Family, il Principe Andrea rinuncia ufficialmente a titoli militari e reali

Da oggi in poi il Principe Andrea e duca di York non sarà più chiamato Altezza Reale. Andrà a processo da privato cittadino.

Il Principe Andrea e duca di York da adesso in poi non sarà più chiamato Altezza Reale. Il terzogenito della Regina Elisabetta, ha infatti rinunciato sia a titoli nobiliari che militari. La notizia è stata diramata dalla stessa Buckingham Palace. In virtù di ciò, il Principe andrà a processo per il caso Epstein negli USA e lo farà come privato cittadino.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

Principe Andrea rinuncia titoli, la nota di Buckingham Palace

Dal comunicato scritto da Buckingham Palace e che è stato diffuso sui canali ufficiali si legge: “Con l’accordo e l’approvazione della regina, i titoli militari e reali sono stati restituiti alla regina.

Il duca di York continuerà a non svolgere alcun incarico pubblico e a difendersi in questo caso come privato cittadino”.

Principe Andrea rinuncia titoli, il terzogenito ha sempre smentito tutte le cause

Ad ogni modo il Principe Andrea ha sempre negato tutte le accuse. A testimoniare quanto avvenì circa una ventina d’anni fa, una fotografia nella quale il Duca di York era stato immortalato con Virginia Giuffre e Ghislaine Maxwell.

Quest’ultima, in particolare, è stata dichiarata colpevole di cinque su sei capi d’accusa per aver facilitato il traffico di abusi sessuali di Jeffrey Epstein.

Principe Andrea rinuncia titoli, cosa ha comportato la revoca dei titoli da parte della Regina

Oltre alla revoca del titolo di Altezza Reale, al Principe Andrea è stato rimosso il titolo di colonnello del reggimento delle Grenadier Guards. Nel corso della sua lunga carriera militare è stato anche elicotterista e pilota istruttore della Royal Navy.

Tali titoli gli vennero sospesi già nel 2019 a seguito delle sue dimissioni dalla vita pubblica.

Principe Andrea rinuncia titoli, Sarah Ferguson: “Lo difendo, ma non lo amo più”

Nel frattempo l’ex moglie Sarah Ferguson in un’intervista rilasciata in esclusiva a “Oggi” qualche settimana fa ha dichiarato: “Difendo Andrea, ma non lo amo più. Non sono innamorata di nessuno. In questo momento, sono molto impegnata a innamorarmi di me stessa. Sì, sogno che un giorno qualcun altro sia attirato da questo amore, e mi ami. Ma è davvero dura amare se stessi”.