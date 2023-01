L’astrologa britannica Jessica Adams ha annunciato nuovi problemi per la Royal Family: i pianeti non consentiranno a Re Carlo III di governare.

“Re Carlo III e Camilla non governeranno”.

È questa la rivelazione shock sulla Royal Family annunciata dall’astrologa britannica Jessica Adams.

Royal Family, la rivelazione shock dell’astrologa: “Re Carlo III e Camilla non governeranno”

Nuovo colpo alla Royal Family. Dopo gli attacchi contenuti nel libro Spare di Harry, anche una famosa astrologa inglese si è scagliata contro i reali. Nel mirino, in particolare, è finito Re Carlo III che, secondo l’astrologa Jessica Adams, sarà impossibilitato a governare.

È quanto rivelato al quotidiano britannico Express.Co. Pare, infatti, che l’influenza negativa di Mercurio potrebbe impedire al Re di adempiere ai suoi compiti da sovrano.

“Charles e Camilla non governeranno”, ha dichiarato Adama, ribadendo che l’erede di Elisabetta II potrebbe essere travolto dal più grande “scossone per la monarchia in 248 anni”.

Tutta “colpa” di Mercurio

Le parole dell’astrologa hanno destato parecchio scalpore e incredulità e sono tanti gli inglesi e gli appassionati di astrologia che si stanno chiedendo da dove provenga il caos previsto dalla Adams.

Secondo quanto riferito al quotidiano dalla donna, la “colpa” sarebbe da attribuire tutta ai pianeti. La data per l’incoronazione di Re Carlo III è prevista per il prossimo 6 maggio 2023 ma le cose potrebbero andare molto male. Pertanto, l’astrologa auspica che ci sia “un cambio di data o una cancellazione”.

Come già accennato, la responsabilità sarà di Mercurio che in quel periodo causerà “complicazioni nella comunicazione e nei viaggi, un momento pensato per la riflessione piuttosto che per l’azione”.

Adams ha anche aggiunto che il Re “ha scelto una delle date dell’oroscopo più infauste del 2023 per la sua proposta di investitura” e che la Chiesa d’Inghilterra dovrebbe prepararsi all’ipotesi che Carlo e Camilla non possano governare.

Non solo pianeti. Per l’astrologa, a minare il futuro di Carlo e della Royal Family c’è anche l’adulterio

L’astrologa si è soffermata anche su un altro punto.

In una lettera inviata al The Guardian, ha sottolineato che la Chiesa inglese “non ha mai incoronato re un uomo divorziato, e quindi il suo governatore supremo, per non parlare di uno che ha pubblicamente confessato l’adulterio – con la donna in questione, anch’essa divorziata, seduta accanto a lui in attesa di essere incoronata regina consorte”.

Adams ha anche rivelato che Robert Runcie, arcivescovo di Canterbury ormai defunto, le avrebbe segretamente confidato che avrebbe voluto chiedere una revisione del giuramento dell’incoronazione. I pianeti, quindi, non sarebbero gli unici a congiurare contro Carlo e Camilla. A minare l’incoronazione e il regno di Re Carlo III ci sarebbe anche l’adulterio.