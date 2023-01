Royal Family, messaggi segreti contro Harry e Meghan: ne spuntano cinque

La Royal Family non avrebbe per nulla gradito le dichiarazioni fatte dal principe Harry e Meghan Markle.

Per questo, stando a quanto sostengono gli esperti reali, la famiglia reale si sarebbe scagliata contro i duchi di Sussex con messaggi segreti.

Royal Family: messaggi segreti contro Harry e Meghan

Le dichiarazioni del principe Harry e della moglie Meghan Markle, tra il docufilm su Netflix e l’autobiografia Spare, non sono state affatto gradite dalla Royal Family. Quest’ultima, stando a quanto sostengono gli esperti reali, non ha replicato in modo chiaro, ma ha lanciato alcuni messaggi criptati contro i duchi di Sussex.

Royal Family Vs Harry e Meghan: spuntano cinque messaggi

Il primo messaggio segreto lanciato dalla Royal Family contro Harry e Meghan riguarda l’abbigliamento. La Markle ha più volte dichiarato di aver scelto “colori non colori” per non violare il protocollo reale. Kate Middleton, di tutta risposta, lo scorso Natale ha sfoggiato un cappotto bordeaux con borsa e scarpe dello stesso colore. Il secondo messaggio riguarda le accuse di freddezza e mancata empatia fatte dalla duchessa di Sussex. In questo caso, i membri della Royal Family hanno replicato lasciandosi immortalare mentre si salutavano calorosamente.

La Royal Family replica a tono, anche se non si vede

Sul tema della rivalità e gelosie interne, Re Carlo, William e Kate hanno inviato un messaggio chiaro, mostrandosi insieme durante i primi impegni dell’anno. Il quarto messaggio contro Harry e Meghan è chiaro: la Middleton si è scattata un selfie con i fan durante una visita in ospedale. Infine, sempre Kate si è mostrata vicino ai sostenitori, posando in una foto di gruppo con i genitori di un asilo nido.