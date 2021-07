Rozzano, Don Mauro Galli condannato a 5 anni e 6 mesi per abusi sessuali su un minore

Don Mauro Galli è stato condannato a Rozzano a 5 anni e 6 mesi per abusi sessuali su un minore. Il ragazzo all'epoca dei fatti aveva 15 anni.

Don Mauro Galli è stato condannato a Rozzano a 5 anni e 6 mesi per abusi sessuali su un minore. Il ragazzo all’epoca dei fatti aveva 15 anni. I giudici gli hanno concesso le attenutanti generiche, riducendo la pena rispetto alla sentenza di primo grado.

Don Mauro Galli condannato per abusi su minori

Don Mauro Galli è stato condannato anche in appello. Si tratta di un ex sacerdote dell’oratorio di Rozzano che è stato ritenuto colpevole di abusi sessuali su un ragazzino che aveva 15 anni. I giudici della prima sezione penale della Corte d’Appello di Milano hanno condannato il sacerdote a 5 anni e 6 mesi. Don Galli, che ha sempre dichiarato di essere innocente, era stato condannato a 6 anni e 4 mesi in primo grado e la sostituta procuratrice generale Bianca Bellucci aveva chiesto di confermare la sentenza.

“La sofferenza della parte lesa è stata così evidente che non c’era necessità di fare appello” ha dichiarato la procuratrice. I giudici, però, hanno riconosciuto al prete le attenuanti generiche, diminuendo la pena. I fatti contestati risalgono al dicembre 2011. Don Galli avrebbe abusato di un ragazzino che aveva ospitato per la notte nell’oratorio di Rozzano. Durante il processo di primo grado aveva ammesso di aver dormito nello stesso letto del ragazzino, ma aveva negato gli abusi.

In sede extragiudiziale il prete aveva risarcito con 100mila euro la famiglia del giovane. I parenti hanno cercato invano di essere ascoltati dalle autorità ecclesiastiche.

Don Mauro Galli condannato per abusi: l’avvocato della vittima

La sentenza è stata pronunciata a porte chiuse, senza Don Galli e neppure la vittima, che sta cercando di voltare pagina, come ha dichiarato la madre. La famiglia della vittima si è dichiarata soddisfatta. “Siamo decisamente sollevati” ha dichiarato la madre del giovane a Fanpage.it. La donna aveva paura che la ricostruzione parziale riferita dall’avvocato del prete nell’udienza precedente potesse conquistare i giudici. Fulvio Gaballo, avvocato della famiglia, ha dichiarato che sono molto soddisfatti. “Hanno concesso le attenuanti generiche, che erano state escluse nella sentenza di primo grado ma ci potevano stare. Speravamo di no perché i fatti sono molto gravi, però la Corte d’appello emette le sentenze a distanza di tempo e quindi ce lo potevamo aspettare. Comunque cinque anni e sei mesi è una sentenza sostanzialmente confermata, ci ragioniamo su 90 giorni per la motivazione. Il fatto è rimasto, questa è la cosa importante: il fatto non l’hanno toccato” ha aggiunto.

Don Mauro Galli: le parole della madre della vittima

La mamma del ragazzo ha parlato del pronunciamento del tribunale ecclesiastico che aveva “assolto” il prete. “L’unica risposta scritta che ci è arrivata è che può continuare a fare il prete” ha spiegato la madre. La donna ha spiegato di non avere notizie del prete e che non c’è mai stato nessun tipo di contatto. La madre del giovane ha riferito di aver avuto un incontro con l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. “Ci ha concesso un colloquio di 8 minuti e 59 secondi durante il quale non ha praticamente proferito parola, il nulla. Gli abbiamo chiesto com’è possibile che da parte della Chiesa non ci sia stato nulla per riavvicinare nostro figlio alla fede, e su questo lui ha detto: ‘Io su questo tema non so proprio cosa dire’. E sinceramente da un arcivescovo facendogli una domanda sulla fede mi aspettavo molto di più del nulla. Gli abbiamo chiesto come mai tutta la vicenda era andata in questo modo, e lui ha detto: ‘Si poteva scrivere un’altra storia’” ha raccontato la donna.