(Adnkronos) – Finlombarda ha illustrato oggi alla presenza di Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, i risultati per l’anno 2022 e le prospettive per il 2023 nell’attività di sostegno allo sviluppo economico alle imprese lombarde. Sono due le aree di intervento della società, alle quali si affianca l’attività di sviluppo e consolidamento delle relazioni istituzionali e dei rapporti con gli stakeholder regionali, nazionali e comunitari (area Istituzionale):

– area Finanziamenti relativa all’attività di finanziamento e gestione) attraverso prodotti di finanza strutturata e alternativa (minibond e basket bond, finanziamenti in pool per investimenti e operazioni di M&A, prestiti per la liquidità e gli investimenti in opere / servizi pubblici) e di finanza agevolata (contributi a fondo perduto o finanziamenti abbinati a garanzie e/o contributi a fondo perduto) a valere su risorse proprie, regionali e comunitarie;

– area Servizi relativa all’attività di assistenza gratuita alle imprese per accrescerne attrattività e competitività attraverso l’adesione alla rete Enterprise Europe Network (EEN) – che conta 600 organizzazioni partner in 68 Paesi nel mondo – coordinando il consorzio Simpler, snodo per la Lombardia e l’Emilia Romagna di EEN.

Tra le principali evidenze, a fronte di un capitale sociale di circa 200 milioni di euro, lo stock di credito concesso alle imprese della Lombardia con risorse proprie ha superato quest’anno 1 miliardo di euro (dei quali oltre 430 milioni nel solo biennio 2021 – 2022), anche in virtù di una maggiore semplificazione nei processi di istruttoria ed erogazione; il trend degli impieghi sul territorio (c.d. “outstanding”) ha registrato un incremento nel 2022 pari a 4 volte quello del 2017 e si prevede che entro il 2025 si incrementi del 21 percento; grazie alla capacità di fare sistema con istituzioni finanziarie e operatori del credito tradizionale e fintech, a fronte di 1 euro stanziato da Regione Lombardia, negli ultimi cinque anni Finlombarda ha mobilitato risorse pari a 10 volte le risorse regionali.

"Finlombarda -spiega il presidente Michele Vietti- ha accentuato la sua vocazione finanziaria: ha fornito al tessuto produttivo lombardo, risorse per superare la fase critica dell'epidemia, per affrontare la crisi energetica, per stare al passo con la sfida dell'innovazione e della sostenibilità. Siamo arrivati ad una erogazione complessiva di oltre 1 miliardo di euro di cui 430 milioni tra il 2021 e il 2022".

Finlombarda, prosegue Vietti, offre "assistenza e consulenza, a titolo gratuito, alle imprese accompagnandolo nella sfida Fintech di innovazione finanziaria resa possibile dalla innovazione tecnologica.

Siamo il braccio operativo di Regione Lombardia e riusciamo a trasformare 1 euro di Regione in 10 euro di investimenti sul territorio".