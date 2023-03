Ne ha preso uno a terra ed è scappato come un razzo, ruba il bagaglio ad alcuni turisti in Stazione Centrale a Milano: arrestato

Ladro ruba il bagaglio ad alcuni turisti in Stazione Centrale a Milano ma viene arrestato. Un 32enne algerino pedina le sue vittime e le depreda ma la polizia lo intercetta. Il Giorno dà menzione di quanto accaduto e spiega che quel malvivente si era accodato ad una famiglia di turisti con numerosi bagagli. Bagagli alcuni dei quali erano messi a terra al loro fianco in Stazione Centrale. Ad un certo punto e con con una mossa rapida l’uomo si è impossessato di un bagaglio ed è scappato rapidamente dalla zona dove aveva appena commesso in crimine.

Milano, ruba il bagaglio ad alcuni turisti

Il malvivente non aveva realizzato però una cosa: che proprio mentre “si esibiva” lo stava facendo sotto gli occhi di una pattuglia di agenti della Polizia ferroviaria di Milano. I poliziotti erano impegnati “proprio in un servizio antiborseggio nella stazione centrale. Sono così scattate le manette ai polsi di un 32enne algerino, clandestino sul territorio nazionale, accusato di furto aggravato”.

Stava agendo con i poliziotti alle spalle

I poliziotti hanno notato il giovane mentre, nella Galleria delle carrozze, si aggirava con fare sospetto tra i viaggiatori in transito. A quel punto hanno capito che stava per succedere qualcosa e non si sono sbagliati: il giovane infatti prestava particolare attenzione ai bagagli dei turisti. A quel punto lo hanno colto in flagranza, “restituendo il bottino all’ignara famiglia di turisti”.