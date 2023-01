Ruba il portafoglio a un anziano: prelevati 1500 euro al bancomat

Una donna è stata fermata dai carabinieri per un furto di portafoglio che aveva appena effettuato ai danni di un anziano

Un 73enne riminese è stato derubato del suo portafoglio da una donna nomade di 42 anni che, in poco tempo, aveva fatto prelievi al bancomat per un totale di 1.500 euro.

I carabinieri hanno sorpreso la donna con gli ultimi 500 euro in mano e l’hanno arrestata.

Rimini, donna ruba il porfagolio ad un anziano: prelevati 1500 euro al bancomat

L’anziano aveva dato l’allarme mercoledì pomeriggio attorno alle ore 17:30. La 42enne lo aveva appena derubato del suo portafoglio mentre lui si trovava al bar. L’uomo è uscito in strada per cercare aiuto, andando incontro ad una pattuglia dei carabinieri che passava di lì per caso.

Gli agenti dell’Arma hanno aiutato il pensionato a chiamare la banca per bloccare la carta di credito, ma i primi prelievi erano già stati effettuati. Sul telefonino dell’uomo, infatti, erano arrivati gli SMS di avviso di prelievo, tutti effettuati in diversi bancomat di piazzale Kennedy.

L’arresto della donna

I carabinieri sono andati subito al bancomat e hanno trovato la ladra con ancora in mano 500 dei 1.500 euro appena prelevati.

Gli agenti hanno immediatamente arrestato la donna e, nelle ore successive, hanno povato a rintracciare il suo complice che era riuscito a derubare di 1.000 euro un’altra persona che stava prelevando i suoi soldi ad uno sportello poco lontano.