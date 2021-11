Ruba un trattore e si schianta, ne ruba un altro e si schianta di nuovo: arrestato

Un uomo ruba un trattore e si schianta, poi ne ruba un altro, ma si schianta di nuovo. I carabinieri hanno arrestato un 32enne

Ruba un trattore e si schianta, ne ruba un altro e si schianta di nuovo: il furto

L’uomo, 32enne, originario di Collarmele, già conosciuto dalle autorità per piccoli precedenti penali ha provato a rubare due trattori in una notte. Il ragazzo ha rubato per primo un trattore da una rimessa agricola che si trova in territorio di Celano, schiantandosi subito dopo contro il cancello di un deposito comunale. Costatando che il trattore non funzionava più, lo ha abbandonato sul posto e si è diretto ad una seconda rimessa.

Ruba un trattore e si schianta, ne ruba un altro e si schianta di nuovo: il secondo furto

L’uomo ha rubato infatti un secondo trattore dall’altra rimessa e si è immesso nelle strade interpoderali del Fucino. Anche questa volta però il viaggio è stato breve, perché il ladro è andato a schiantarsi nuovamente, questa volta contro il muro di cinta di un locale notturno nel territorio del comune di Celano. Il proprietario del locale, uscito per controllare cosa fosse accaduto, ha trovato il trattore distrutto ma senza nessuno a bordo e ha allertato i carabienieri.

Ruba un trattore e si schianta, ne ruba un altro e si schianta di nuovo: l’arresto

I carabinieri hanno trovato il ladro poco distante dal luogo del secondo incidente e dopo aver ricostruito tutti i suoi movimenti e aver accertato entrambi i furti, lo hanno arrestato.