Rubano un suv davanti al supermercato. Testimoni filmano tutto, ma nessuno allerta la polizia

Rubano un suv davanti al supermercato nell’indifferenza generale

Nel comune di Terlizzi, in provincia di Bari, il furto del suv è stato filmato con gli smartphone dai presenti. Il video è stato condiviso sui social network destando non poche polemiche.

Mentre i ladri rubavano l’auto, in pieno giorno e davanti ai passanti, è scattato l’antifurto. Tuttavia nessuno si è preoccupato di avvisare la polizia. I malviventi sono quindi riusciti a scappare senza problemi.

Il sindaco di Terlizzi, nel momento in cui è venuto a sapere dell’accaduto ha detto ai suoi concittadini tramite un post sui social: “Quando si assiste a un’azione illecita, non dobbiamo esitare a contattare immediatamente le autorità competenti, che possono intervenire tempestivamente e prendere le giuste contromisure per proteggere i cittadini e impedire che gli atti criminali si ripetano“.

Nel video che alcuni dei presenti hanno girato si vedono i ladri con il passamontagna in volto che affiancano il suv con un’Audi nera. Il gruppo rompe i freni e procede con l’atto criminoso nonostante fosse scattato l’antifurto. Nel video si vedono anche passanti a piedi e in auto che proseguono senza curarsi di quanto sta accadendo.

Consigliere Ruggiero senza parole

Queste le parole del consigliere comunale Pietro Ruggiero: “Alle ore 14.25 circa, i ‘personaggi‘ dell’Audi nera hanno agito indisturbati, sotto gli occhi dei passanti che non si sono nemmeno presi il fastidio di provare a contattare le forze dell’ordine. Il video che mi è arrivato dura 4 minuti, 4 lunghi minuti che potevano servire ad allertare chi di competenza. Si sente addirittura il rumore della ‘moletta’ (flessibile) mentre tagliano i cavi dei freni posteriori. Senza parole!”

Le parole del sindaco De Chirico

Il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico ha dichiarato: “Condivido perfettamente il senso di rabbia e di impotenza che si prova quando si assiste ad atti criminali perpetrati da individui senza scrupoli e senza alcun rispetto per gli altri. Vedere l’auto di un concittadino portata via da persone incappucciate e indisturbate è un’esperienza frustrante“. Il primo cittadino ha poi proseguito: “Non bisogna avere timore a denunciare gli atti criminali e a collaborare con le forze dell’ordine: solo insieme possiamo contrastare gli atti criminali e rendere il nostro ambiente più sicuro e tranquillo.”

