Un rocker inconsolabile: è stata rubata una delle auto d’epoca di Billie Joe Armstrong e il cantante chiede aiuto ai fan sui social per ritrovarla

Un gesto in iperbole molto “punk” ma poco gradito, quello con cui è stata rubata una delle auto d’epoca di Billie Joe Armstrong: Il cantante dei Green Day, che per le auto d’epoca ha un amore viscerale, non trova pace e dopo la denuncia alla polizia posta sui social la foto della sua preziosa Chevy II del ‘62.

Rubata la Chevy di Bille Joe Armstrong, il cantante è inconsolabile e prova il tutto per tutto sul web

Con quel gesto Armstrong non solo ha voluto informare i fan della sua perdita, ma anche contare sul loro numero spaventoso per lanciare un alert. Ecco perché sugli account Twitter ed Instagram del frontman dei Green Day è comparsa la foto dell’auto con una grossa scritta rossa, “Stolen”, a corredo della quale il cantante Usa chiede ai suoi fan di condividere l’immagine e farla girare.

La passione di Billie per le auto d’epoca e la collezione che include anche una Fiat 500 del ‘69

Billie Joe Armstrong ha una gran passione per le auto classiche e possiede una splendida collezione di auto d’epoca che include anche un pezzo raro italiano: una Chevrolet Nova SS del 1963, una Fiat 500 Soft Top del 1969, un furgone Chevy Corvair Greenbrier del 1961, una BMW 2002tii del 1972, una Mercury Monterey del 1968 e altro ancora, dopo aver deciso di vendere alcuni dei loro.

L’asta in California dove il cantante dei Green day manda intermediari ad acquistare i suoi pezzi rari

Armstrong si serve soprattutto all’asta annuale di automobili da collezione di Russo e Steele a Monterey, in California, ed ha sempre snobbato le supercar classiche.