Ruberti si dimette dopo lo scandalo del video del Foglio

Milano, 19 ago. (askanews) – Albino Ruberti, nella bufera per il

video pubblicato sul sito del Foglio che lo vede protagonista di

minacce di morte, si è dimesso da capo di Gabinetto del

Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Le dimissioni sono state

trasmesse a Gualtieri, che le aveva esplicitamente richieste.

Nel video notturno registrato a Frosinone qualche mese fa e pubblicato dal quotidiano Il Foglio il braccio destro del sindaco di Roma si scagliava verbalmente, con ingiurie e minacce, contro due uomini, uno dei quali un agente assicurativo, fratello dell’europarlamentare del Pd Francesco De Angelis, che dopo lo scandalo ha ritirato la sua candidatura alla Camera per Roma.

“Mi sembrano entrambe scelte giuste e doverose. L’ho già detto stamattina credo di non dover aggiungere altro”: questo il commento lapidario del segretario del Pd Enrico Letta alle dimissioni e al ritiro della candidatura dei due dem.

Ruberti negli ultimi anni era già asceso agli onori della cronaca per altri episodi di malcostume. Tra questi, un pranzo in pieno lockdown nel 2020 su una terrazza romana, per la quale era stato multato.