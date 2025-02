Rubiales in Aula: "Il bacio con Hermoso fu consensuale"

Milano, 11 feb. (askanews) – Un bacio consensuale. È questa la linea difensiva dell’ex presidente della Federazione calcistica spagnola Luis Rubiales che ha dato la sua versione dei fatti al processo che lo vede accusato di violenza sessuale per aver baciato la calciatrice Jenni Hermoso nel 2023, dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali femminili in Australia e di coercizione per le pressioni esercitate sulla giocatrice per coprire lo scandalo causato dal bacio.

“Le ho chiesto se potevo darle un bacio e lei ha detto ok”, ha riferito in Aula.

Una versione smentita dalla vittima che ha detto di essersi sentita mancata di rispetto, “Bacio sulle labbra solo quando decido di farlo”, ha affermato Hermoso, aggiungendo di aver ricevuto “innumerevoli pressioni” per minimizzare il gesto.

Rubiales ha ammesso di aver commesso un errore, ma non un reato:

“L’ho detto fin dall’inizio, ho sbagliato perché ricopro la carica di presidente della Federazione calcistica spagnola e ho commesso un errore”, ha detto, “avrei dovuto essere freddo e avere un ruolo più istituzionale, ma non si tratta di un reato”.