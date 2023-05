Una scena da film che per film non era, quella che si è consumata vicino Sassuolo, a Rubiera, dove alcuni ladri rubano un’auto e speronano i carabinieri ma vengono braccati ed arrestati. I due malviventi in questione si sono dati alla fuga lungo la Via Emilia con i militari lanciati a folle velocità dietro di loro fino al fermo e non prima che una seconda pattuglia dell’Arma venisse centrata dall’auto rubata.

Rubano un’auto e speronano i carabinieri

Una velina della Benemerita spiega cosa è accaduto: I due “si trovavano a bordo di un’autovettura, poi risultata rubata, all’interno del parcheggio del supermercato Conad di Rubiera quando, alla vista di una pattuglia della locale stazione carabinieri, per evitare i controlli che i militari si accingevano a fare hanno imboccato la via Emilia dandosi alla fuga”. A quel punto le cose si sono fatte decisamente movimentate e “ne è scaturito un concitato inseguimento, a folle velocità e per diversi chilometri, conclusosi nella rotatoria di via 11 settembre 2001 a Scandiano che i due hanno imboccato contro mano, fermandosi dopo aver speronato un’altra pattuglia della tenenza di Scandiano giunta in ausilio”.

Calci e pugni, poi lo spray anti aggressione

I due sono scesi dall’auto ed hanno colpito gli operanti “con calci e pugni, venendo poi bloccati grazie anche all’utilizzo dello spray anti-aggressione in dotazione ai Carabinieri”. Per loro ci sono gravi accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Si tratta di un 45enne ed un 40enne di origini marocchine residenti in città. La loro fuga era iniziata dal parcheggio del supermercato Conad sito in via Chinnici di Rubiera. Una pattuglia dei carabinieri aveva notato quella Lancia Musa con a bordo due uomini e costoro avevano dato avvio al rocambolesco inseguimento.