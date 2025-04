Rubio: "Gli Stati Uniti sono e resteranno nella Nato"

Bruxelles, 3 apr. (askanews) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che gli Stati Uniti “rimarranno nella Nato”, dichiarando che “alcuni di questi isterismi” che vede nei media, “sono ingiustificati”.

In dichiarazioni congiunte con il Segretario genrale dell’Alleanza Mark Rutte a Bruxelles, per la riunione dei ministri degli Esteri della Nato, Rubio ha sottolineato: “Gli Stati Uniti sono nella Nato, gli Stati Uniti sono attivi mentre parliamo in questo momento, gli Stati Uniti sono attivi nella Nato come non mai… Il presidente Trump ha chiarito che sostiene la Nato, rimarremo nella Nato”.

Il Segretario di Stato Usa ha anche affermato che la promessa dei paesi Nato di raggiungere una spesa per la difesa pari al 5% del Pil si applica anche agli Stati Uniti: “Vogliamo andarcene da qui con la consapevolezza che siamo su un percorso, un percorso realistico affinché ogni singolo stato membro si impegni e rispetti la promessa di raggiungere fino al 5% di spesa, promessa che include gli Stati Uniti”, ha detto.