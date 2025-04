Rubio: "Usa non permetteranno una Groenlandia dipendente dalla Cina"

Bruxelles, 4 apr. (askanews) – Gli Stati Uniti non permetteranno che la Groenlandia diventi “dipendente” dalla Cina. Lo ha affermato, al termine di una riunione ministeriale della Nato a Bruxelles, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, a una domanda sull’isola artica, territorio autonomo della Danimarca che l’amministrazione di Donald Trump minaccia di acquisire.

“Nessuno ha annesso nulla. Toccherà ai groenlandesi. Il vice-presidente lo ha messo in chiaro. Rispetterà l’autodeterminazione dei groenlandesi. Quindi, a un certo punto, i groenlandesi hanno chiarito che vogliono essere indipendenti dalla Danimarca. La Danimarca dovrebbe concentrarsi sul fatto che i groenlandesi non vogliono far parte della Danimarca. È su questo che dovrebbero concentrarsi. Non gli abbiamo dato noi questa idea. Ne hanno parlato per molto tempo. E quando prenderanno quella decisione, la prenderanno. Ciò che non faremo è lasciare che la Cina entri in campo ora e offra loro un mucchio di soldi e diventino dipendenti dalla Cina”.