Ruby ter: Biancofiore (CI), 'felice per Berlusconi, ma è facile giubilare ora'

Roma, 16 feb (Adnkronos) – "Ero sicura dell’innocenza del Presidente, ma non da ora che è facile per i più, anche all’interno del suo partito, felicitarsi per l’assoluzione.

Quando il Presidente era sotto attacco totale e considerato reietto anche a livello europeo, eravamo in pochi, pochissimi a batterci senza se e senza ma, per il suo onore, per la sua libertà, per la sua dignità. Per la sua storia che è la storia degli ultimi quarant’anni di storia, come scrissi nel mio libro 'Il cuore oltre gli ostacoli'". Lo dice Michaela Biancofiore, parlamentare di CI.

"Tempi nei quali la gente ti riconosceva per strada e per la sola colpa di essere un parlamentare donna di Forza Italia, ti urlavano “Bunga Bunga”, tempi nei quali in tutti i rotocalchi perlopiù a sinistra ti trovavi sola contro tutti a difendere il Presidente per affetto e convinzione -prosegue-.

Io personalmente sono arrivata a dimettermi da sottosegretario del governo Letta, per la sentenza del primo agosto del 2013- unica nella storia, anche perchè conoscevo personalmente il giudice Amedeo Franco del collegio che lo condannò e ne raccolsi lo sfogo della pressione subita".

"Peccato che perlopiù quelli che lo hanno sostenuto nei momenti più difficili e più bui, non ci sono più e gli è stato impedito di restargli accanto politicamente.

Le mie felicitazioni anche per la famiglia del Presidente, che ha dovuto subire ogni sorta di umiliazione e che nessuno potrà ripagare per anni di calunnie sul proprio papà e e sulla grande azienda da lui fondata", conclude.