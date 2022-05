Ruby Ter, chiesti 6 anni per Silvio Berlusconi e 5 per Karima El Mahroug

Chiesta una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby Ter.

Novità sul caso Ruby Ter. Chiesti 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi e 5 per Karima El Mahroug, l’ormai ex “Ruby rubacuori” accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.

Ruby Ter, la condanna chiesta per Silvio Berlusconi e Karima El Mahroug

La Procura di Milano ha esposto le richieste di condanna sul caso Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati, tra i quali una ventina di cosiddette “ex olgettine”, ex ospiti alle serate di Arcore che secondo l’accusa sarebbero state pagate per dire il falso nel corso dei processi.

Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna pari a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi.

L’ex premier è imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter. Chiesti, invece, 5 anni di reclusione per Karima El Mahroug, famosa per essere l’ormai ex “Ruby rubacuori”. La donna è accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, nella parte finale della requisitoria del processo milanese.