Ruby ter: difesa Berlusconi, 'va assolto, soldi versati non per corrompere'

(Adnkronos) – "La nostra richiesta è che Silvio Berlusconi venga assolto perché il fatto non sussiste. Non neghiamo che abbia versato denaro alle persone coinvolte nei processi Ruby 1 e Ruby 2, ma versato non per finalità corruttive". Franco Coppi, difensore (insieme al collega Federico Cecconi) del leader di Forza Italia, apre così la sua requisitoria nel processo milanese Ruby ter. Per l'ex premier accusato di corruzione in atti giudiziari il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto, lo scorso maggio, una condanna a 6 anni di reclusione.