Ruby ter: difesa Faggioli, 'nessuna prova di rapporti sessuali con Berlusconi'

Milano, 28 set. (Adnkronos) – "Non c'è alcuna prova che Barbara Faggioli abbia avuto rapporti sessuali con Berlusconi o che abbia esercitato ad Arcore l'attività prostitutiva". Lo sostiene in aula l’avvocato Paolo Siniscalchi, che assiste l'ex showgirl – oggi lontana dai riflettori -, tra le imputate nel processo milanese sul caso Ruby ter.

Nell'arringa la difesa sottolinea come "non è stata direttamente testimone di atteggiamenti impropri" delle serate di Arcore e come, rispetto alle accuse mosse di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, "manchi la correlazione tra la testimonianza e la dazione di denaro". Tra lei e Berlusconi ci sono "rapporti economici che hanno proceduto la testimonianza, sono proseguiti nel corso di tutti i processi" e rappresentano "un desiderio riparatorio di Berlusconi" per ragazze che "sono state bersagliate mediaticamente" e che come la Faggioli "si sono trovate sotto un fuoco mediatico più grande di lei".

La pubblica accusa ha chiesto 4 anni per l’ex showgirl, mentre per l’avvocato va assolta "perché il fatto non sussiste".