Ruby Ter: difesa Giuliante, 'esito è quello sperato, ma lungaggini inaccettabili'**

(Adnkronos) – La sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di Milano per Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati del processo Ruby ter "è stato un grosso risultato per l'avvocato Giuliante, che ha vissuto tutti questi anni nell'attesa che potesse essere emessa una sentenza di assoluzione nei suoi confronti, sapendo di non aver commesso nulla. E devo ammettere che questo risultato è proprio ciò in cui speravamo". Lo dice all'Adnkronos l'avvocato Fabio Giarda, legale difensore di Luca Giuliante, l'ex avvocato di Karima El Mahroug imputato nel processo culminato stamane con la sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di Milano.

"Certo è -osserva Giarda- che da quando sui giornali sono apparse le notizie del processo, Giuliante ha perso molti incarichi e altrettanti clienti. Ora vedremo se riuscirà a riacquistarli, ma sicuramente dal punto di vista professionale ha subìto grosse ripercussioni". Al termine dell'udienza di stamattina, aggiunge, "ho parlato con lui e l'ho sentito particolarmente commosso. Certamente le lungaggini di questo processo hanno inciso parecchio sul suo stato di salute, specie dal punto di vista psicologico".

Per questo "credo che quello delle lungaggini sia un discorso che andrebbe riformato; la riforma Cartabia, da poco entrata in vigore, va in questa direzione, ma purtroppo ci troviamo ancora ad affrontare vicende che risalgono a dieci, undici anni fa. Aspettare tutti questi anni per avere giustizia -conclude- è una cosa che non si può accettare".