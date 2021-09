Ruby ter: Gelmini, 'su Berlusconi accanimento senza precedenti'

Roma, 19 set (Adnkronos) – "Il presidente Berlusconi è vittima di un accanimento senza precedenti: la richiesta della perizia psichiatrica è stata un gratuito insulto alla sua storia e ai milioni di italiani che lo hanno votato. Non ci si può credere…”. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al “Corriere della Sera”.

“Nonostante questo il nostro leader ha reagito con dignità e senso dello Stato. E ciò conferma che è un uomo delle istituzioni e si meriterebbe che questo fosse riconosciuto dal Paese -ha aggiunto-. Però se qualcuno pensa che tutto ciò cl distoglierà dal contribuire alla messa in sicurezza dell'Italia, non conosce Berlusconi e non conosce FI”.