Ruby ter: gemelle De Vivo in aula, difesa 'processo scandalistico ma niente prove'

Milano, 28 set. (Adnkronos) – Eleonora e Concetta (detta Imma) De Vivo sono presenti in aula a Milano dove è in corso il processo Ruby ter che vede tra gli imputati l'ex premier Silvio Berlusconi. Le gemelle, accusate di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, sono sedute in prima fila e ascoltano con attenzione l'arringa difensiva dell'avvocato Maria Manuela Mascalchi.

"Contro le mie assistiti ci sono sospetti, congetture, non ci sono prove. E' un'indagine sulla sfera privata, si parla di 'schiave sessuali del grande anziano', di odalische, sono dieci anni che vengono etichettate così ma, sono considerazioni di contenuto scandalistico. Occorre distinguere il giudizio morale dal giudizio penale: ammettere di ricevere dal 2016 delle somme di denaro è un illecito? Loro hanno sempre agito alla luce del sole", sottolinea la difesa.

La procura, che ritiene che quei bonifici siano serviti per comprare il silenzio delle ragazze che partecipavano alle 'cene eleganti' nella villa di Arcore, ha chiesto per le sorelle De Vivo una condanna a 4 anni.