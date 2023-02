Ruby ter: giudici in camera consiglio, 'tra un paio d'ore indicazioni su tempi sentenza' (2)

(Adnkronos) - A differenza di quanto atteso Barbara Guerra non ha rilasciato nessuna dichiarazione spontanea, quindi dopo aver dato atto della revoca di costituzione di parte civile da parte dell'Avvocatura dello Stato, la corte si è ritirata in camera di consiglio. La sentenza chiude un...

La sentenza chiude un processo durato sei anni e in cui la procura di Milano accusa Berlusconi di aver pagato – a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 – circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby e Ruby bis sulle serate di villa San Martino. Un'accusa da cui l'ex premier – per il quale la procura ha chiesto una condanna a 6 anni – si è sempre difeso parlando di "generosità" per ricompensare chi si è visto rovinare la vita da un'inchiesta giudiziaria presto esplosa sulla stampa.