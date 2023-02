Ruby ter: Guerra, 'felice del giusto epilogo ma sono stati 10 anni molto complicati'**

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - "Sono felice di questo giusto epilogo, dopo dieci anni umanamente molto complicati: quasi non credo ancora a questa assoluzione". Lo dice all'Adnkronos Barbara Guerra, una delle ex ospiti delle serate di Arcore, imputata nel processo Ruby ter, commentando...

Milano, 15 feb.

(Adnkronos) – "Sono felice di questo giusto epilogo, dopo dieci anni umanamente molto complicati: quasi non credo ancora a questa assoluzione". Lo dice all'Adnkronos Barbara Guerra, una delle ex ospiti delle serate di Arcore, imputata nel processo Ruby ter, commentando la sentenza di assoluzione emessa stamattina dal tribunale di Milano.

"Ringrazio la mia famiglia che mi è stata vicino e il mio avvocato Nicola Giannantoni per tutto quello che hanno fatto per me", dice.

Resta però il fatto che "i danni morali e personali che ho subìto sono stati veramente rilevanti".