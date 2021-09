Ruby ter: Laboccetta, 'perizia psichiatrica carognata magistratura'

Roma, 18 set. (Adnkronos) – "La carognata promossa dalla Magistratura che pretende una perizia psichiatrica nei confronti di Berlusconi dovrebbe provocare un moto di sdegno da parte di tutte le classi dirigenti. Politiche, imprenditoriali, professionali. Ed invece passa tutto nel silenzio generale.

Qualche timida dichiarazione a sua difesa da parte dei fedelissimi e via. Tutto va nel dimenticatoio. Non ho mai fatto parte della corte berlusconiana ma resto basito nell'osservare un silenzio intriso di paura. Ma esistono ancora gli uomini con attributi in questa Nazione?”. Lo dichiara l'ex parlamentare napoletano Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud.