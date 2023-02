Ruby Ter: Lupi, 'assoluzione segni fine giustizialismo e gogne mediatiche'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “L’assoluzione di Silvio Berlusconi, cui va la nostra piena solidarietà, giunge alla fine di un processo che ha pesantemente condizionato la vita politica ed istituzionale del Paese e proprio per questo ci auguriamo che sia un nuovo inizio, l’alba...

(Adnkronos) – “L’assoluzione di Silvio Berlusconi, cui va la nostra piena solidarietà, giunge alla fine di un processo che ha pesantemente condizionato la vita politica ed istituzionale del Paese e proprio per questo ci auguriamo che sia un nuovo inizio, l’alba di un periodo in cui ci sia un nuovo rapporto tra politica e magistratura, in cui si cerchi di affermare le proprie idee e la propria visione senza delegittimare l’avversario e senza ricorrere alle scorciatoie giudiziarie.

Questa assoluzione, l’ennesima per Berlusconi, deve essere anche una spinta all’ormai indispensabile riforma della giustizia italiana ed alla fine di un giustizialismo che troppo spesso si è trasformato in gogna mediatica e persecuzione”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi.