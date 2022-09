Ruby ter: Milano, processo Berlusconi avanti a pochi giorni dal voto

Milano, 21 set. (Adnkronos) – Il processo Ruby ter, in corso a Milano, che vede tra gli imputati Silvio Berlusconi accusato di corruzione in atti giudiziari prosegue a pochi giorni dalle elezioni politiche che vedono il leader di Forza Italia candidato al Senato.

La difesa dell’ex premier non ha invocato il legittimo impedimento e così in aula a prendere la parola sono alcune delle difese delle cosiddette 'olgettine'. I difensori di Berlusconi, gli avvocati Franco Coppi e Federico Cecconi, interverranno invece nell’udienza in programma il 17 ottobre prossimo.