Roma, 15 feb (Adnkronos) - "L’assoluzione di Silvio Berlusconi dall’accusa di corruzione è una buona notizia per lui ma soprattutto per le istituzioni". Lo dice Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato....