Ruby ter: Risso, 'mai ricevuto soldi da Berlusconi o Karima'

Milano, 30 mar. (Adnkronos) – "Voglio negare i fatti contestati: non ho mai ricevuto soldi da Berlusconi o da Ruby che ho mantenuto io durante la nostra relazione". Luca Risso, ex compagno di Karima El Mahroug, inizia così le sue dichiarazioni spontanee nel processo su Ruby ter dove è accusato di aver riciclato soldi che l'ex premier avrebbe dato a Ruby come prezzo della presunta corruzione in atti giudiziari.

"Il mio trasferimento in Messico nel 2013 l’ho fatto con i soldi guadagnati in 25 anni di attività nei locali della mia città e nella riviera ligure, l'ho deciso dopo tutto il clamore dovuto a questo caso: lavoravo con la mia immagine e il processo ha distrutto la mia immagine", spiega l'uomo che è proprietario di due ristorante e di un pastificio a Playa del Carmen ed è socio di altri due ristoranti.

All'estero Risso si è rifatto una vita: ha una nuova compagna e due figli di 2 e 5 anni.