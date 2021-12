Rudy Guede libero, Raffaele Sollecito: “Sta mentendo per i propri interessi”

Rudy Guede è libero, dopo la condanna per l'omicidio di Meredith Kercher. Raffaele Sollecito ha commentato questa notizia, sottolineando che sta mente

Rudy Guede è libero, dopo la condanna per l’omicidio di Meredith Kercher. Raffaele Sollecito ha commentato questa notizia, sottolineando che l’uomo sta mentendo per i propri interessi.

Rudy Guede libero dopo la condanna per l’omicidio di Meredith Kercher

Meredith Kercher è stata uccisa nella notte tra il primo e il due novembre 2007, in via della Pergola, a Perugia. Rudy Guede è stato condannato per la morte della ragazza, dopo un complicato processo mediatico e al di là di ogni ragionevole dubbio. Guede avrebbe agito in concorso con altre due persone, l’americana Amanda Knox e il suo fidanzato dell’epoca, Raffaele Sollecito. I due, dopo 4 anni di carcere e 5 anni di giudizio, sono stati assolti per non aver commesso il fatto.

Nella giornata di oggi, mercoledì 1 dicembre, Rudy Guede ha ottenuto la libertà. Appena uscito dal carcere è tornato a parlare del delitto.

Raffaele Sollecito ha commentato la notizia su Fanpage.it. “Rudy Guede, a mio parere, sta difendendo quell’angolino di credibilità che si è costruito grazie al suo appoggio incondizionato alle indagini della procura. Indagini piene di fantasie strampalate ed errori giganteschi.

Perché Rudy Guede non parla di quello che sa lui, anziché rievocare pezzi di sentenze scritte da alcuni Giudici intervenuti in questo drammatico caso?” ha dichiarato Raffaele Sollecito, accusando Guede di mentire per i propri interessi. Secondo Sollecito la ricostruzione del delitto non avrebbe nessun riscontro oggettivo. “È tristissimo pensare che questo individuo anziché avere rispetto per una famiglia che ha distrutto, mostrando costrizione e pentimento, continui ancora a raccontare menzogne, accusando altri di un orrendo delitto, che gli atti processuali dimostrano, che ha commesso da solo è tutto per fare i suoi squallidi interessi” ha aggiunto.

