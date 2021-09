Ruffini: "Pnrr è occasione per fare grande riforma fiscale"

Roma, 21 set. (Adnkronos) – Il Pnrr è l'occasione "per fare una cosa vicina simile all'ultima grande riforma fiscale" che risale al 1972, anche perché "gli ultimi interventi non avevano la stessa caratura". Lo ha detto Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel corso del suo intervento all'evento 'Riforma Italia' organizzato da Ey e Luiss Business School, secondo cui quello di cui "abbiamo bisogno è un sistema stabile e di prospettiva in grado di risolvere i problemi che conosciamo".