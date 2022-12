Rugby: 6 Nazioni Under 20, in vendita biglietti per match contro Francia, Irlanda e Galles

Rugby: 6 Nazioni Under 20, in vendita biglietti per match contro Francia, Irl...

– (Adnkronos) – Federazione Italiana Rugby e Benetton Rugby comunicano che su piattaforma Ticket One è possibile acquistare dalla giornata di oggi, martedì 27 dicembre, i biglietti validi per le gare interne del Six Nations Under 20 2023, che vedranno l’Italia di Massimo Brunello impegnata contro Francia, Irlanda e Galles sul terreno dello Stadio Monigo di Treviso.

Il XV Azzurro, che nella scorsa edizione è risultato imbattuto tra le mura amiche grazie al doppio successo su Inghilterra e Scozia, affronterà in casa i Bleus nella gara d’esordio del Torneo, a calendario alle 19:30 di venerdì 3 febbraio, per ospitare poi gli irlandesi alla terza giornata (venerdì 24 febbraio, kick-off ore 20:15) ed infine i gallesi per il quarto turno (venerdì 10 marzo, kick-off ore 20:15).

La campagna vendite è on-line al link https://www.ticketone.it/artist/nazionale-italiana-di-rugby/six-nation-u20-3300396/ e prevede la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a tutte e tre le gare, un abbonamento ridotto a sole due gare o l’acquisto del singolo evento, con condizioni agevolate riservate alle donne e ai minori di 16 anni. Altre modalità di acquisto e i dettagli sul funzionamento della biglietteria allo Stadio nei giorni di gara saranno comunicate nei prossimi giorni.

Di seguito il dettaglio delle opzioni di acquisto disponibili: